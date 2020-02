Stavolta Pettinari non basta

Share Tweet Whatsapp Email

TRAPANI – Solo un pareggio per il Trapani che non riesce a fermare la striscia positiva dello Spezia. Primi 35 minuti bruttissimi con le due squadre che attaccano sterilmente. La partita si sblocca con Pettinari che supera Scuffet: dalla fascia sinistra Kupisz colpisce di testa da un cross di Colpani, il numero uno dello Spezia si supera ma l’attaccante granata, arrivato all’undicesimo centro, realizza.

Luperini ha l’opportunità di realizzare il 2-0 ma arriva in ritardo sul pallone. Al 44′, dopo un’azione corale, lo Spezia trova il pareggio con Gyasi che riceve in area, si gira e segna in diagonale. Quando mancano 5 minuti al termine della partita Pirrello viene espulso per doppia ammonizione.

TRAPANI-SPEZIA 1-1

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi 6.5; Pirrello 6, Pagliarulo 6, Scognamillo 6; Kupisz 6, Luperini 6, Taugourdeau 6, Colpani 6 (27′ st Coulibaly 6), Grillo 5.5; Piszczek 5.5 (14′ st Evacuo 6), Pettinari 6.5 (43′ st Fornasier sv). In panchina: Kastrati, Stancampiano, Ben David, Aloi, Biabiany, Odjer, Scaglia, Fornasier, Dalmonte, Filì. Allenatore: Castori 6.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet 6; Ferrer 6, Erlic 6, Capradossi 6, Marchizza 6; Maggiore 5.5 (31′ st Bartolomei sv), Ricci M. 6, Acampora 6 (1′ st Mora 6.5); Gyasi 6.5, Nzola 6.5, Bidaoui 5.5 (9′ st Ricci F. 5.5). In panchina: Krapikas, Desjardins, Vignali, Ramos, Di Gaudio, Galabinov, Mastinu, Gudjhonsen, Terzi. Allenatore: Italiano 6.

ARBITRO: Sozza 6.

RETI: 35′ pt Pettinari, 44′ pt Gyasi.

NOTE: giornata serena, campo sintetico, spettatori paganti 1.238, incasso 7.587,70 euro abbonati 2.670, quota di 25.057,95 euro. Espulso Pirrello al 41′ st per somma di ammonizioni. Ammoniti Capradossi, Pettinari, Pirrello, Scognamillo. Angoli 3-0 per il Trapani. Recupero: 0′; 4′.