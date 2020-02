Catania, out in 4

Share Tweet Whatsapp Email

Sono 22 i rossazzurri convocati per Picerno-Catania, in programma mercoledì alle 15 allo stadio Viviani di Potenza e valevole per la ventottesima giornata del campionato Serie C.

Cristiano Lucarelli dovrà fare a meno degli indisponibili Curiale, Dall’Oglio, Noce e Saporetti, ma ritrova Rizzo che ha scontato il turno di squalifica.

Il tecnico livornese, visti gli impegni ravvicinati, cambierà qualcosa nell’undici titolare senza però fare rivoluzioni.

Gli etnei in ritiro pregara, in Basilicata, da stasera.