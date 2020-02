Picerno-Catania 1-2

Share Tweet Whatsapp Email

Picerno-Catania, formazioni ufficiali

Picerno (3-5-2): Pane; Priola, Ferrani, Lorenzini; Melli, Kosovan, Vdroljak, Pitarresi, Squillace; Santaniello, Cecconi. In panchina Cavagnaro, Fontana, Zaffagnini, Vanacore, Brumat, Romizi, Donnarumma, Guerra, Ruggieri, Ripa, Nappello, E. Esposito. All. Giacomarro

Catania (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo, Biagianti; Capanni, Biondi, Di Molfetta; Curcio. In panchina Martinez, A. Esposito, Marchese, Di Grazia, Salandria, Welbeck, Vicente, Mazzarani, Manneh, Beleck, Barisic. All. Lucarelli