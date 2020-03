“Slittiamo stagione sino al 31 maggio”

Share Tweet Whatsapp Email

ROMA – Il consiglio della Figc ha ratificato il blocco di tutti i campionati fino al 3 aprile, come deciso dal nuovo decreto del governo per l’emergenza coronavirus.

La Federcalcio auspica “ulteriori disposizioni del governo per agevolazioni contributive e fiscali” e ha delegato il presidente, Gabriele Gravina, di valutare l’eventuale differimento delle scadenze per le iscrizioni al 30 giugno.

“La Serie A sfrutti tutte le date a disposizione fino al 31 maggio, con lo scivolamento del calendario”: è la richiesta che Gravina ha avanzato alla Lega di Serie A, in caso di ripresa delle gare, con l’obiettivo “di portare a termine il campionato”.

L’indicazione del termine temporale, contenuta nel comunicato al termine del consiglio federale, ipotizza dunque lo slittamento di una settimana della fine della stagione, a ridosso della data prevista per l’avvio di Euro 2020, il 12 giugno.

Tre le ipotesi avanzate dal presidente della Figc qualora l’emergenza Covid-19 non dovesse consentire la conclusione dei campionati: non assegnazione del titolo di campione d’Italia e conseguente comunicazione alla Uefa delle società qualificate alle coppe europee; ufficializzazione della classifica maturata fino al momento dell’interruzione; organizzazione di playoff per il titolo di campione d’Italia e di playout per la retrocessione in Serie B.

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, dal canto suo ha spiegato che in caso di ritorno alla normalità dopo il 3 aprile “la speranza è quella di recuperare le partite di campionato oltre il 24 maggio”.

L’alternativa sarebbe quella dei playoff: “È una possibilità”. In caso di ulteriore stop al campionato imposto dall’emergenza, le alternative sarebbero quelle della non assegnazione o dell’assegnazione del titolo in base alla classifica di oggi.

Molto dipenderà anche dalla decisione della Uefa su un eventuale slittamento degli Europei. Ipotesi sulla quale sta lavorando la Figc e altre federazioni europee. In ogni caso, precisa Ghirelli: “Ogni decisione sarà presa dalle singole leghe (A, B e C, ndr) entro il 23 marzo, data del prossimo consiglio federale”.

I calciatori, tramite l’Aic, avrebbero chiesto di fermate anche gli allenamenti, con lo stop del campionato. Molti giocatori, in sostanza, chiedono di considerare questo stop come un periodo di ferie. Diversi club, dalla Fiorentina al Milan, hanno già sospeso gli allenamenti per diversi giorni, ma della richiesta Aic si occuperà nelle sue prossime riunioni la Lega di Serie A.