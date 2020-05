Catania, istanza di fallimento

Share Tweet Whatsapp Email

La Procura di Catania ha presentato istanza di fallimento del Calcio Catania. I pm Fabio Regolo e Alessandra Tasciotti hanno chiesto l’azzeramento dell’attuale consiglio di amministrazione e la nomina di amministratori giudiziari.

La Procura contesta una significativa perdita d’esercizio alla chiusura del bilancio 2019, la quasi totale erosione del patrimonio sociale, l’accumulo di ingenti debiti tributari negli ultimi cinque anni (da 4,5 milioni di euro a 15 milioni) e la mancata ricapitalizzazione. L’udienza per la trattazione dell’istanza è stata fissata per il 25 maggio.

Storia finita per il Comitato che nei prossimi giorni si costituirà in società per azioni? Non ancora. Gli stessi pubblici ministeri lasciano la porta aperta a una possibile cessione del club attraverso la nomina di amministrazioni giudiziari che provvedano alla cessione del pacchetto azionario di maggioranza.

La cordata formalizzerà la nuova offerta nei primi giorni della prossima settimana, non appena perfezionata la costituzione della Spa, nella speranza che basti a salvare la matricola 11700.