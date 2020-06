Scommesse, deferito Maccarrone

Share Tweet Whatsapp Email

ROMA – Il procuratore federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Giordano Maccarrone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società As Bisceglie.

Maccarrone è stato deferito per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato delle gare Trapani-Bisceglie (13 ottobre 2018, Girone C Campionato di Lega Pro), Rende-Bisceglie (21 ottobre 2018, Girone C Campionato di Lega Pro), Bisceglie-Sicula Leonzio (13 febbraio 2019, Girone C Campionato di Lega Pro), Vibonese-Siracusa (5 agosto 2018, Coppa Italia di Lega Pro) e per avere nel corso dell’anno 2018 effettuato numerose scommesse su incontri di calcio nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla Figc appartenente al settore professionistico.

Il procuratore ha deferito anche Marco Palermo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Siracusa Calcio (oggi Asd Siracusa), per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Vibonese-Siracusa (5 agosto 2018, Coppa Italia di Lega Pro) allo scopo di consentire a Giordano Maccarrone l’effettuazione di una scommessa dall’esito sicuro. Sono state deferite a titolo di responsabilità oggettiva anche le società As Bisceglie e Asd Siracusa (già Siracusa Calcio).