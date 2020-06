Il Catania ritrova pure Furlan

Share Tweet Whatsapp Email

Un altro rientro a Torre del Grifo. Jacopo Furlan, come da programma, si è aggregato al gruppo rossazzurro mettendosi a disposizione del tecnico Cristiano Lucarelli per i play off.

L’agenda dei prossimi arrivi, aggiornata in base alle variabili logistiche, prevede il ritorno in sede di Esposito e Silvestri nella giornata di domani e di Barisic in quella di venerdì.

Da definire, come noto, la posizione di Di Molfetta, che non ha ancora sciolto le proprie riserve ma con il quale la dirigenza sta continuando a dialogare.

Anche oggi i rossazzurri hanno svolto allenamenti individuali in attesa del via libera per il lavoro di gruppo, vincolato all’esito della seconda serie di tamponi.