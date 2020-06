Altre due pedine per Lucarelli

Share Tweet Whatsapp Email

Proseguono gli arrivi in casa Catania. In attesa del bando del tribunale che avvierà la procedura competitiva per la vendita del club, le notizie continuano ad arrivare dal campo, dove Cristiano Lucarelli continua ad aggiungere pezzi al mosaico rossazzurro.

Oggi, come previsto, è giunto in sede anche Andrea Esposito, che nei giorni scorsi aveva sciolto la riserva sulla propria disponibilità per i play off. In serata è invece atteso l’arrivo di un altro difensore centrale: Tommaso Silvestri.

Il gruppo etneo, intanto, ha svolto la terza sessione di allenamenti individuali. A breve, acquisiti i risultati della seconda tornata di tamponi, il Catania potrà cominciare a lavorare collettivamente.