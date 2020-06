Il Trapani ringrazia Carnesecchi

Share Tweet Whatsapp Email

Il Trapani riparte da un pareggio. Dopo oltre cento giorni di stop del campionato, i granata impongono lo zero a zero a una delle formazioni più quotate del campionato, il Frosinone.

La squadra di Castori si fa viva per prima con Pettinari, ma sono gli ospiti a premere di più, soprattutto nella ripresa, venendo fermati da Carnesecchi, il migliore in campo.

Il portiere dei padroni di casa dice no a Tabanelli in chiusura di primo tempo e nel finale di gara fa altrettanto su Rohden.

TRAPANI-FROSINONE 0-0

Trapani (3-5-2): Carnesecchi 7; Pirrello 6, Pagliarulo 6, Buongiorno 6; Kupisz 6, Odjer 5.5 (19′ st Scaglia 6), Coulibaly 5 (36′ st Aloi sv), Colpani 5.5 (11′ st Taugourdeau 6), Grillo 6 (36′ st Biabiany sv); Dalmonte 5.5 (36′ st Evacuo sv), Pettinari. In panchina: Kastrati, Stancampiano, Ben David, Scognamillo, Fornasier, Piszczek, Filì. Allenatore: Castori 6

Frosinone (3-5-2): Bardi 6; Brighenti 6, Ariaudo 6, Capuano 6; Salvi 6, Tabanelli 6, Maiello 5.5 (26′ st Gori 6), Rohden 6 (42′ st Haas sv), D’Elia 6 (42′ st Beghetto sv); Novakovich 5.5 (36′ st Paganini sv), Citro 5 (1′ st Ardemagni 5.5). In panchina: Iacobucci, Bastianello, Zampano, Matarese, Tribuzzi, Vitale, Krajnc. Allenatore: Nesta 6

Arbitro: Illuzzi di Molfetta 6

Note: giornata serena, gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Odjer, Scaglia, Ariaudo, Pagliarulo, Capuano.

Angoli 5-4 per il Frosinone. Recupero: 0′; 4′.