Il Catania torna a concedersi 90 minuti di gioco, seppur divisi in tre tempi da mezz’ora.

Confermata la negatività al Covid dell’intero gruppo grazie alla terza serie di tamponi, il tecnico Lucarelli ha potuto organizzare un test in famiglia a Torre del Grifo.

La formazione in maglia rossa si è imposta per 3-2 sulla squadra in casacca bianca. In evidenza Biondi, autore di una doppietta. In gol anche Welbeck per i vincitori, Mazzarani e Manneh per gli avversari.