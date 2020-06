Play out, ecco il programma

Share Tweet Whatsapp Email

La Lega Pro ha ufficializzato date e orari delle gare di andata e ritorno valide per i play-out. Questo il programma:

Gare di andata (sabato 27 giugno 2020)

GIRONE A: Pianese-Pergolettese (ore 17.30), Olbia-Giana Erminio (ore 20.00)

GIRONE B: A.J. Fano-Ravenna (ore 18.30), Arzignano Valchiampo-Imolese (stadio Gavagnin-Nocini, Verona ore 17.30)

GIRONE C: Rende-Picerno (ore 18.00), Bisceglie-Sicula Leonzio (ore 19.00)

Gare di ritorno (martedì 30 giugno 2020)

GIRONE A: Pergolettese-Pianese (stadio Leonardo Garilli, Piacenza ore 17.30), Giana Erminio-Olbia (ore 20.00)

GIRONE B: Ravenna-A.J. Fano (ore 18.30), Imolese-Arzignano Valchiampo (ore 17.30)

GIRONE C: Picerno-Rende (ore 18.00), Sicula Leonzio-Bisceglie (ore 19.00)

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra meglio classificata secondo le graduatorie stabilite di nel comunicato ufficiale dello scorso 22 giugno.

Alla Sicula Leonzio basteranno dunque due pareggi o una vittoria e una sconfitta con identico scarto per conservare un posto in Lega Pro.