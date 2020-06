Catania, play off su Telecolor

Share Tweet Whatsapp Email

I play off del Catania sono solo su Telecolor. La nostra emittente televisiva si è aggiudicata i diritti in esclusiva locale per il primo impegno dei rossazzurri negli spareggi promozione del campionato di Serie C.

Il pacchetto 2, la cui assegnazione è avvenuta oggi, prevede la possibilità di realizzare in esclusiva i collegamenti live dal Massimino con la formula Studio/Stadio nel corso della partita, che nella circostanza si disputerà a porte chiuse a causa dei protocolli Covid, nonché le interviste in diretta a fine gara.

Telecolor potrà inoltre trasmettere integralmente la partita in differita per due volte in un arco temporale di sette giorni dalla data di svolgimento della stessa.

Come sempre, dunque, la nostra emittente offrirà agli appassionati un racconto completo dell’evento, completato dalle abituali produzioni che nel corso della settimana presenteranno il match (Sport Sicilia Preview) e lo commenteranno (Corner) analizzando il momento vissuto dalla società etnea.