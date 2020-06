Catania, play off in notturna

Share Tweet Whatsapp Email

Si disputerà in notturna, alle 20.30, la sfida tra Catania e Francavilla, in programma a porte chiuse al Massimino e valevole per il primo turno dei play off di Serie C.

La Lega Pro ha ufficializzato oggi, a meno di 24 ore di distanza dalla vittoria della Juventus Under 23 nella finale della Coppa Italia di categoria, il programma del primo turno degli spareggi promozione. Eccolo nel dettaglio.

Martedì 30 giugno alle 20.30 si giocheranno Novara-Albinoleffe, Catania-Virtus Francavilla (collegamenti live Studio/Stadio e interviste post partita in esclusiva su Telecolor) e Catanzaro-Teramo. Alle 20.45, come già stabilito, prenderà il via Padova-Sambenedettese, trasmessa in diretta su Rai Sport. Mercoledì 1 luglio alle 20.30 è invece in calendario Ternana-Avellino.

I rossazzurri, intanto, hanno svolto a Torre del Grifo una seduta d’allenamento mattutina conclusa da 40 minuti di esercitazioni tattiche. Domani rifinitura pomeridiana, convocazioni e ritiro.