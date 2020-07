Una raccolta fondi per il Catania

Share Tweet Whatsapp Email

Una raccolta fondi per aiutare il Catania a completare la stagione. Dopo la generosa prestazione della squadra contro il Francavilla, culminata nella rimonta che è valsa la qualificazione al secondo turno dei play off di Serie C, i tifosi rossazzurri, tramite la pagina Facebook “La domenica allo stadio”, hanno lanciato l’idea di una sottoscrizione popolare per coprire le spese necessarie per disputare i prossimi incontri.

Il club, a causa delle note difficoltà economiche, non è riuscito a pagare gli stipendi arretrati e solo a poche ore dal calcio d’inizio del match di ieri la squadra ha sciolto la riserva decidendo di andare in campo lo stesso. Adesso, però, con l’ipotesi di una trasferta a Terni nel secondo turno (sarà Ternana-Avellino di stasera a determinare l’avversario di domenica degli etnei), bisognerà fare fronte a ulteriori esborsi. Così i sostenitori etnei hanno deciso di mobilitarsi.

“VOI METTETECI CUORE E CORAGGIO, I SOLDI LI TROVIAMO NOI!

Questi ragazzi – si legge nel post – hanno fatto qualcosa che resterà nel nostro ricordo. Hanno dato forma a quello che gridiamo da sempre sugli spalti: “Onorate la nostra maglia”.La maggior parte di loro è giovanissima. Non prendono lo stipendio da mesi, chi dormiva a Torre del Grifo ha dovuto cercarsi un alloggio. Corrono il rischio di non potersi giocare il prossimo turno dei playoff perché non ci sono i soldi per mandarli in trasferta.

NON LO MERITANO.

E NON PERMETTEREMO CHE ACCADA!