Catania a Terni in notturna

Si giocherà alle 20.30 la sfida tra Ternana e Catania, valida per il secondo turno dei play off di Serie C. La Lega Pro ha ufficializzato la disputa in notturna del match, che sarà arbitrato da Marcenaro di Genova.

Gli etnei affronteranno quindi fuori casa gli umbri dopo il pareggio per 0-0 di questi ultimi con l’Avellino. Per superare il turno la squadra di Lucarelli, peggio classificata al termine della stagione regolare, dovrà andare a vincere al Liberati. Alla Ternana basterà invece un pari al 90′ per accedere alla fase nazionale degli spareggi promozione.

Al di là dell’aspetto sportivo, che vede il Catania mai vincitore nei quattro precedenti stagionali tra campionato (sconfitta per 4-2 a Terni, 0-0 al Massimino) e Coppa Italia (ko 2-0 in trasferta e ancora 0-0 in casa), l’accoppiamento non è particolarmente felice dal punto di vista logistico e organizzativo, visto che obbliga il club a una lunga trasferta in un momento in cui la situazione economica è particolarmente difficile.

Il tifo organizzato della curva nord ha lanciato l’idea di una raccolta fondi per coprire le spese necessarie per il viaggio: oggi e domani, in piazza Dante, dalle 17 alle 22 sarà allestito un banchetto per il simbolico acquisto dei biglietti al costo di 5 euro (chi vuole può ovviamente contribuire con una cifra maggiore).

E mentre in città cresce l’attesa per la pubblicazione della procedura competitiva per l’acquisto del club, la cui tempistica sembra stridere con le scadenze imposte dalla Figc per il rilascio delle prossime licenze nazionali, il gruppo allenato da Cristiano Lucarelli si è subito rimesso al lavoro per preparare il match con la Ternana. Non sono previste particolari novità, anche se, visti gli impegni ravvicinati, il tecnico livornese potrebbe optare per qualche lieve ritocco dell’undici titolare.

Come per il primo turno contro il Francavilla, i diritti in esclusiva per la formula Studio/Stadio e per la differita integrale dell’incontro sono stati acquisiti da Telecolor.