Il migliore è Biondi

Share Tweet Whatsapp Email

Il migliore giocatore del Catania nella stagione 2019-2020 è Kevin Biondi. Il verdetto del nostro tradizionale sondaggio di fine annata premia il talento catanese, protagonista di una stagione in crescendo culminata nei due gol realizzati in altrettanti turni dei play off.

L’affermazione di Biondi è netta: il 21enne catanese, entrato meritatamente nel mirino di numerosi club di categoria superiore, ha ottenuto il 64% dei voti, a conferma della bontà del lavoro svolto nell’arco di una stagione che lo ha visto inanellare 32 presenze e 4 gol.

Sul podio salgono anche Alessio Curcio e Giovanni Pinto, attestatisi al 15% delle preferenze: il trequartista strappa la seconda piazza grazie a una preferenza in più rispetto al laterale sinistro.

Biondi entra dunque nell’albo d’oro del nostro riconoscimento, aggiungendosi a una lista che include i nomi più importanti del calcio rossazzurro negli ultimi tre lustri.

2006-2007: Davide Baiocco

2007-2008: Lorenzo Stovini

2008-2009: Giuseppe Mascara

2009-2010: Maxi Lopez

2010-2011: Matias Silvestre

2011-2012: Nicola Legrottaglie

2012-2013: Pablo Barrientos

2013-2014: non assegnato

2014-2015: non assegnato

2015-2016: Dario Bergamelli

2016-2017: Matteo Pisseri

2017-2018: Marco Biagianti

2018-2019: Francesco Lodi

2019-2020: Kevin Biondi