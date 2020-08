Catania, guida Le Mura

Share Tweet Whatsapp Email

Il nuovo Consiglio di amministrazione arriverà a fine mese. Per il momento il Calcio Catania targato Sigi va avanti con un amministratore unico.

E’ Nico Le Mura l’uomo al quale l’assemblea dei soci, riunitasi oggi a Torre del Grifo, ha deciso di affidare le chiavi del club etneo.

Una scelta, quella dell’organo amministrativo in forma monocratica, dettata dall’esigenza di semplificare i processi decisionali e operativi in questa fase caratterizzata dalla chiusura della procedura concordataria e dall’imminente scadenza dei termini, fissati per il 5 agosto, per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

La decisione di nominare amministratore unico Le Mura, uomo vicino al patron del Licata Enrico Massimino (anch’egli accostatosi a Sigi) e già presidente della società gialloblu, non pregiudica peraltro l’operatività di figure come Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino, attivatisi rispettivamente per l’area commerciale/marketing e per quella tecnica.

Entro la fine del mese, come spiega una nota della società, “l’assemblea dei soci nominerà il Consiglio di Amministrazione, che svilupperà i piani strategici aziendali e sportivi in vista della prossima stagione”.