Catania: ok dalla Covisoc

Share Tweet Whatsapp Email

Il nulla osta formale è arrivato. La Covisoc ha dato via libera all’iscrizione del Calcio Catania al prossimo campionato di Serie C.

La salvezza del club, rilevato da Sigi, e della matricola 11700 è dunque ufficialmente e definitivamente cosa fatta.

Perfezionato l’ultimo passaggio formale, la società rossazzurra deve ora chiudere per il nuovo allenatore: l’inizio della preparazione estiva è previsto per la prossima settimana a Torre del Grifo, ma la trattativa per portare Giuseppe Raffaele sulla panchina etnea non si è ancora sbloccata.