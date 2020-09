Catania, il primo acquisto è Zanchi

Share Tweet Whatsapp Email

Primo acquisto del Catania targato Giuseppe Raffaele. E’ il laterale sinistro Andrea Zanchi, romano, 29 anni, ex Rieti.

Il nuovo acquisto rossazzurro è cresciuto nel settore giovanile del Perugia prima di accumulare 172 presenze e 5 gol in Serie C con le maglie di Carrarese, Reggiana, Tuttocuoio, Matera, Gubbio, Südtirol, Pro Piacenza e Rieti (26/1 nello scorso campionato).

Zanchi, che ha al suo attivo anche una breve parentesi in Svizzera con il Bellinzona nel 2012-2013 (2 presenze), ha firmato un contratto biennale e ha già cominciato gli allenamenti individuali grazie all’esito negativo del primo tampone.

L’ex Rieti arriva in rossazzurro come alternativa a Pinto sulla fascia mancina, dove è impiegabile da difensore o in posizione più avanzata.