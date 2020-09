Sarao è del Catania

Share Tweet Whatsapp Email

Arriva il centravanti. Il Catania ha ufficializzato l’ingaggio della punta Manuel Sarao, prelevato a titolo definitivo dalla Reggina e vincolato con un contratto biennale.

Milanese, 30 anni, il nuovo acquisto etneo ha giocato in C con Savona, Giana Erminio, Lumezzane, Catanzaro, Monopoli, Virtus Francavilla (nel 18-19 la sua migliore annata con 11 centri in 36 incontri), Cesena e Reggina totalizzando 223 presenze e 48 gol.

Sarao lo scorso anno ha centrato la promozione in Serie B con la Reggina, squadra alla quale è approdato a gennaio collezionando 8 presenze e una rete.