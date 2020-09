Share Tweet Whatsapp Email

Francesco Salandria lascia il Catania. Il centrocampista calabrese passa alla Viterbese a titolo definitivo.

Giunto in rossazzurro lo scorso gennaio, Salandria, 25 anni, chiude la sua esperienza in maglia etnea con 11 presenze (8 delle quali in campionato) e un gol (in trasferta contro il Bisceglie).