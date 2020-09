Catania, c’è Reginaldo

Share Tweet Whatsapp Email

Reginaldo è un giocatore del Catania. L’attaccante brasiliano con lunghi trascorsi in Serie A e B ha firmato un contratto biennale con il club etneo.

Nato a Jundiaí, il 31 luglio 1983, la punta sudamericana ha debuttato in Italia conquistando con il Treviso la doppia promozione dalla C1 alla Serie A, categoria in cui ha realizzato complessivamente 19 gol e firmato 16 assist con le maglie della stessa formazione veneta, della Fiorentina, del Parma e del Siena, società, le ultime due, con le quali ha militato anche nella cadetteria. In B, al suo attivo, pure una parentesi con la Pro Vercelli.

Dopo le annate con Jef United in Giappone e Vasco da Gama in patria (finalista del campionato Carioca nel 2014), Reginaldo è tornato in Italia per giocare in C con la Paganese (11 reti nel 2016/17) e con il Trapani (6 gol prima del trasferimento alla Pro Vercelli).

L’attaccante sudamericano ha quindi vestito le maglie di Monza e Reggina, formazione con la quale ha centrato la promozione in B lo scorso anno.

In totale Reginaldo ha collezionato 154 presenze e 19 gol in A, 142 presenze e 27 reti in B, 115 presenze e 26 reti in C.