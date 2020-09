Catania: preso Tonucci

Share Tweet Whatsapp Email

Servivano innesti in difesa ed è proprio lì che il Catania interviene dopo il faticoso debutto interno in campionato con la Paganese.

Il puntello per Raffaele è Denis Tonucci, centrale prelevato dalla Juve Stabia in prestito con opzione per il riscatto.

Nato a Pesaro, 32 anni, il nuovo acquisto degli etnei è cresciuto nel settore giovanile del Cesena e vanta 231 presenze e 12 reti in Serie B, dal 2006 al 2020, collezionate con la stessa formazione romagnola (con la quale ha conquistato anche una promozione tra i cadetti nel 2009) e con Piacenza, Vicenza, Modena, Brescia, Bari, Foggia e Juve Stabia (19 gare e 2 gol lo scorso anno).

Al suo attivo Tonucci ha anche un’esperienza in Ligue 1 con l’Ajaccio e 4 presenze nella nazionale azzurra Under 20.