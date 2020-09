Share Tweet Whatsapp Email

Pietro Lo Monaco non fa più parte del Calcio Catania. Il club rossazzurro ha ufficializzato la risoluzione consensuale del legame contrattuale con l’ormai ex direttore generale.

Lo Monaco non era operativo da diversi mesi, sebbene fosse rimasto formalmente nell’organigramma in attesa di un accordo con Sigi per la chiusura del rapporto lavorativo e delle spettanze annesse.