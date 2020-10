Il Catania riparte da zero

Share Tweet Whatsapp Email

a.cig.) Il Catania sta a zero. Ed è una gran cosa. Il massimo a cui potesse aspirare prima della spinosa trasferta di Monopoli.

In attesa di sapere se il ricorso contro il -4 andrà a buon fine producendo almeno a una riduzione della sanzione (si punta a dimezzarla), i rossazzurri vanno a prendersi la prima vittoria stagionale contro un avversario e su un campo tutt’altro che comodi.

Lì dove erano maturate anche figuracce clamorose (5-0 nel febbraio 2018), la squadra etnea cancella la penalizzazione imponendosi di misura grazie al gol di un difensore. Risultato e marcatore quasi inevitabili, visto l’andamento dell’incontro.

In una sfida bloccata e condizionata da un terreno di gioco assai precario, il Catania costruisce il suo successo facendo leva sulla solidità difensiva, vera nota lieta di giornata: l’innesto di Tonucci, autore di un bel debutto, conferisce spessore alla linea arretrata, autorevole, sicura e dominante nel gioco aereo. Caratteristica, questa, che fa comodo anche sui calci piazzati, come già si era intuito nel faticoso esordio casalingo di sette giorni fa.

Allora era stato Claiton a raddrizzare in extremis il match, stavolta tocca a Silvestri, che in apertura di ripresa irrompe sul secondo palo su una punizione dalla trequarti ben calciata da Rosaia e batte Pozzer riscattando così l’errore della settimana precedente che aveva propiziato il rigore per la Paganese.

Ed è di Silvestri – ancora da piazzato, ancora con un colpo di testa, stavolta neutralizzato da Pozzer – pure la seconda (e ultima) vera palla gol dell’intero incontro. Il resto del match è fatto soprattutto di agonismo, un classico della Serie C, complice un manto erboso che non sarà quello maculato del Massimino ma non è neppure la versione italiana dell’Old Trafford.

Rispetto al pari con la Paganese, il passo avanti c’è e non solo in termini di risultato. Il Catania concede zero palle gol al Monopoli, avversario di caratura sicuramente superiore a quella dei campani. I biancoverdi non riescono ad andare oltre una sterile pressione dopo lo svantaggio lasciando sostanzialmente disoccupato, eccezion fatta per un paio di uscite alte di routine, il portiere Martinez, preferito a Furlan tra i pali al posto dell’infortunato Santurro.

Raffaele manda in campo una formazione senza altre sorprese, ma mischia le carte. Il 3-5-2 con Albertini a coprire la fascia sinistra, ancora orfana di Pinto, e Vicente promosso play titolare si rimodula in un 3-4-2-1 in cui Biondi agisce da guastatore e uomo di raccordo insieme a Reginaldo a sostegno di Sarao nell’intento di rendere la squadra più corta e meno prevedibile.

Il Catania tiene botta con personalità quando si tratta di difendere faticando maggiormente nella fase di possesso, alla quale servirebbe un pizzico di inventiva in più: Vicente, condizionato da un giallo dopo 2′, non brilla; i cursori di fascia sono coinvolti solo a sprazzi; il lavoro di fisico di Sarao, chiamato a far salire i compagni tra sportellate e gioco di sponda, si nota ma non riesce ad attivare combinazioni incisive.

Le cose migliorano in avvio di ripresa, quando Raffaele azzecca il cambio Vicente-Welbeck: il nuovo entrato garantisce dinamismo e recupero palla aggiungendosi presto al gruppetto dei migliori, formato sino a quel punto dal terzetto difensivo.

La capocciata vincente di Silvestri, perfetto nello sbucare col tempo giusto sul traversone di Rosaia, premia il lavoro dei rossazzurri sulle palle inattive e spiana loro la strada.

Il Monopoli, forse appesantito dalle fatiche di mercoledì in Coppa Italia, prova a reagire, ma sbatte contro il muro etneo, nel quale Claiton conferma l’ottimo senso della posizione e Tonucci completa il buon esordio con una chiusura da urlo nel finale in piena area.

Il Catania vince e riparte da zero. E’ un nuovo inizio. Proprio come questa estate.