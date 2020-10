Trapani, tutti liberi

Share Tweet Whatsapp Email

Il Trapani sparisce, i giocatori si liberano. Dopo la radiazione della società, disposta dal giudice sportivo della Lega Pro in seguito alla seconda rinuncia consecutiva in campionato, è giunto lo svincolo d’autorità per tutti i tesserati del club granata.

Questo il testo del comunicato ufficiale della Figc: “Il presidente federale, preso atto del provvedimento di esclusione dal Campionato di Serie C, stagione sportiva 2020/2021, disposto nei confronti della società Trapani Calcio, visto l’art. 110 delle Noif delibera lo svincolo d’autorità dei calciatori professionisti e dei calciatori giovani di serie in addestramento tecnico tesserati per la società Trapani Calcio Srl”.

I giocatori granata sono quindi liberi di accasarsi altrove. Qualcuno lo ha già fatto come l’attaccante Evacuo, passato al Catanzaro. Altri, come Del Prete e Luperini (seguiti entrambi dal Palermo), potrebbero farlo a breve