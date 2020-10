Il derby di Sicilia è in posticipo serale

Share Tweet Whatsapp Email

La Lega Pro ha reso noto il programma con date e orari delle gare dalla 8a alla 19a giornata d’andata. Le gare si disputeranno nella giornata di domenica (eccetto i turni infrasettimanali e la 15a giornata di ritorno) con anticipi e posticipi di sabato e lunedì. Saranno determinati tre anticipi il sabato (uno per girone) e un posticipo il lunedì.

Per gli anticipi e per i posticipi la Lega Pro indicherà l’orario delle 20.45 per il sabato e delle 21.00 per il lunedì. Le gare di domenica saranno programmate alle ore 15.00 e alle ore 17.30. I turni infrasettimanali si disputeranno nella giornata di mercoledì.

Le società coinvolte nei posticipi del lunedì disputeranno il turno infrasettimanale immediatamente successivo nella giornata di giovedì. Le gare saranno programmate alle ore 18.30 e alle ore 20.45. Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive.

L’atteso derby siciliano tra Palermo e Catania, valido per il campionato di serie C girone C, si giocherà lunedì 9 novembre alle ore 21. La gara, valida per la 9a giornata d’andata, sarà trasmessa da Raisport. Ecco, di seguito, il programma completo.

8a GIORNATA ANDATA – 31 OTTOBRE – 1/2 NOVEMBRE 2020

Casertana Turris Domenica Ore 17.30

Catania Vibonese Domenica Ore 15.00

Foggia Bari Domenica Ore 17.30

Juve Stabia Bisceglie Domenica Ore 15.00

Monopoli Virtus Francavilla Domenica Ore 17.30

Paganese Teramo Sabato Ore 20.45

Palermo Viterbese Domenica Ore 15.00

Potenza Cavese Domenica Ore 17.30

Ternana Catanzaro Domenica Ore 15.00

Riposa: Avellino

9a GIORNATA ANDATA – 7-8-9 NOVEMBRE 2020

Avellino Catanzaro Domenica Ore 15.00

Bari Juve Stabia Domenica Ore 17.30

Bisceglie Monopoli Domenica Ore 17.30

Cavese Ternana Sabato Ore 20.45

Palermo Catania lunedì Ore 21.00 RAISPORT

Turris Potenza Domenica Ore 15.00

Vibonese Foggia Domenica Ore 15.00

Virtus Francavilla Casertana Domenica Ore 15.00

Viterbese Paganese Domenica Ore 15.00

Riposa: Teramo

10a GIORNATA ANDATA – 11-12 NOVEMBRE 2020

Casertana Vibonese Mercoledi’ Ore 18.30

Catania Bisceglie Giovedi’ Ore 20.45

Catanzaro Teramo Mercoledi’ Ore 20.45

Foggia Turris Mercoledi’ Ore 18.30

Juve Stabia Palermo Giovedi’ Ore 20.45

Monopoli Viterbese Mercoledi’ Ore 20.45

Paganese Avellino Mercoledi’ Ore 20.45

Potenza Bari Mercoledi’ Ore 20.45

Ternana Virtus Francavilla Mercoledi’ Ore 18.30

Riposa: Cavese

11a GIORNATA ANDATA – 14-15-16 NOVEMBRE 2020

Avellino Monopoli Sabato Ore 20.45

Bari Ternana Domenica Ore 17.30

Bisceglie Casertana Domenica Ore 17.30

Cavese Foggia Domenica Ore 17.30

Palermo Paganese Domenica Ore 15.00

Teramo Catania Domenica Ore 15.00

Turris Juve Stabia Domenica Ore 17.30

Vibonese Potenza Domenica Ore 15.00

Virtus Francavilla Catanzaro Domenica Ore 17.30

Riposa: Viterbese

12a GIORNATA ANDATA – 21-22-23 NOVEMBRE 2020

Casertana Bari Domenica Ore 17.30

Catania Turris Domenica Ore 15.00

Catanzaro Cavese Domenica Ore 15.00

Foggia Virtus Francavilla Domenica Ore 15.00

Juve Stabia Viterbese Sabato Ore 20.45

Monopoli Vibonese Domenica Ore 15.00

Paganese Bisceglie Domenica Ore 15.00

Potenza Avellino Lunedì Ore 21.00 RAISPORT

Ternana Teramo Domenica Ore 17.30

Riposa: Palermo

13a GIORNATA ANDATA – 28-29-30 NOVEMBRE 2020

Avellino Catania Domenica Ore 15.00

Bari Catanzaro Domenica Ore 15.00

Bisceglie Potenza Domenica Ore 17.30

Cavese Casertana Domenica Ore 17.30

Juve Stabia Paganese Domenica Ore 17.30

Palermo Monopoli Domenica Ore 15.00

Vibonese Ternana Sabato Ore 20.45

Virtus Francavilla Teramo Domenica Ore 15.00

Viterbese Foggia Domenica Ore 15.00

Riposa: Turris

14a GIORNATA ANDATA – 5-6-7 DICEMBRE 2020

Casertana Monopoli lunedì Ore 21.00 RAISPORT

Catania Cavese Domenica Ore 15.00

Catanzaro Turris Domenica Ore 17.30

Foggia Palermo Domenica Ore 15.00

Paganese Bari Sabato Ore 20.45

Potenza Viterbese Domenica Ore 15.00

Teramo Vibonese Domenica Ore 15.00

Ternana Bisceglie Domenica Ore 15.00

Virtus Francavilla Avellino Domenica Ore 17.30

Riposa: Juve Stabia

15a GIORNATA ANDATA – 12-13-14 DICEMBRE 2020

Avellino Ternana Domenica Ore 17.30

Bari Vibonese Domenica Ore 17.30

Bisceglie Catanzaro Domenica Ore 17.30

Cavese Virtus Francavilla Domenica Ore 15.00

Juve Stabia Potenza Sabato Ore 20.45

Monopoli Foggia Domenica Ore 17.30

Palermo Casertana Domenica Ore 15.00

Turris Teramo Domenica Ore 17.30

Viterbese Catania Domenica Ore 15.00

Riposa: Paganese

16a GIORNATA ANDATA – 19-20 DICEMBRE 2020

Bari Avellino Domenica Ore 15.00

Casertana Viterbese Domenica Ore 17.30

Catanzaro Juve Stabia Domenica Ore 15.00

Paganese Monopoli Domenica Ore 17.30

Potenza Catania Domenica Ore 15.00

Teramo Cavese Sabato Ore 20.45

Ternana Turris Domenica Ore 17.30

Vibonese Palermo Domenica Ore 15.00

Virtus Francavilla Bisceglie Domenica Ore 17.30

Riposa: Foggia

17a GIORNATA ANDATA – 23 DICEMBRE 2020

Avellino Vibonese Mercoledi’ Ore 18.30

Bisceglie Teramo Mercoledi’ Ore 20.45

Catania Catanzaro Mercoledi’ Ore 18.30

Juve Stabia Casertana Mercoledi’ Ore 20.45

Monopoli Potenza Mercoledi’ Ore 20.45

Paganese Foggia Mercoledi’ Ore 20.45

Palermo Bari Mercoledi’ Ore 18.30

Turris Cavese Mercoledi’ Ore 20.45

Viterbese Virtus Francavilla Mercoledi’ Ore 18.30

Riposa: Ternana

18a GIORNATA ANDATA – 9-10-11 GENNAIO 2021

Bari Turris Domenica Ore 15.00

Casertana Catania Domenica Ore 15.00

Catanzaro Viterbese Domenica Ore 15.00

Cavese Palermo Sabato Ore 20.45

Foggia Juve Stabia Lunedi’ Ore 21.00 RAISPORT

Potenza Paganese Domenica Ore 15.00

Teramo Avellino Domenica Ore 17.30

Ternana Monopoli Domenica Ore 17.30

Vibonese Bisceglie Domenica Ore 15.00

Riposa: Virtus Francavilla

19a GIORNATA ANDATA – 16-17-18 GENNAIO 2021

Avellino Cavese Domenica Ore 17.30

Bisceglie Bari Domenica Ore 17.30

Catania Foggia Domenica Ore 15.00

Juve Stabia Ternana Domenica Ore 17.30

Monopoli Catanzaro Domenica Ore 15.00

Paganese Casertana Domenica Ore 17.30

Palermo Virtus Francavilla Domenica Ore 15.00

Turris Vibonese Sabato Ore 20.45

Viterbese Teramo Domenica Ore 17.30

Riposa: Potenza