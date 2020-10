In mille al Barbera

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Lo stadio Barbera di Palermo riapre le porte ai tifosi in occasione della partita di campionato di mercoledì alle 15 fra i rosanero e la Turris alla quale potranno assistere mille spettatori esclusivamente nei settori di tribuna coperta, sia nell’anello superiore che inferiore, e gradinata inferiore.

Il prezzo di ogni biglietto è di 35 euro per la gradinata e 50 euro per la tribuna. Non sarà possibile scegliere il proprio posto all’interno del settore di riferimento.

L’acquisto dei tagliandi sarà esclusivamente online sul sito vivaticket.it e sarà scaglionato in tre fasi: oggi fino alle 20 per i soci dell’azionariato popolare; da oggi dalle 21 fino alle 15 di domani per gli abbonati della stagione scorsa; domani dalle 16 fino al calcio d’inizio vendita libera.

I tifosi dovranno indossare la mascherina sempre, sia durante ingresso e uscita dallo stadio che durante la partita.