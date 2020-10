Il Catania ritrova i tifosi

Share Tweet Whatsapp Email

Il Catania ritrova i suoi tifosi, almeno in parte. La società etnea ha rende noto che i titolari delle quattro Catania Card 11.700 potranno assistere gratuitamente alla partita contro la Ternana, in programma mercoledì 21 ottobre alle 20.45 allo stadio Angelino Nobile di Lentini.

L’accesso all’impianto sarà consentito dalle ore 19.30. All’ingresso, saranno richieste la consegna del modulo “autocertificazione con contestuale dichiarazione liberatoria di responsabilità emergenza sanitaria Covid-19”, correttamente compilato e firmato, e l’esibizione del ticket, unitamente al documento d’identità in corso di validità. Modulo e ticket saranno trasmessi via e-mail, in formato pdf, agli aventi diritto.

I possessori del titolo d’accesso, incedibile, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: indossare il proprio dispositivo di protezione individuale già all’entrata e per l’intera durata della permanenza all’interno dello stadio “Angelino Nobile”; sottoporsi al controllo della temperatura corporea; occupare esclusivamente il posto assegnato, rispettare la distanza interpersonale prevista dal più recente Dpcm ed evitare conseguentemente contatti e assembramenti.

La capienza dell’impianto, ridotta in base alla normativa vigente, non consente l’avvio della prevendita di ulteriori tagliandi.