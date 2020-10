Share Tweet Whatsapp Email

Allerta Covid anche nel Palermo. La sfida odierna con la Turris, originariamente prevista per le 15, è stata spostata alle 18.30 in seguito all’esito positivo di alcuni tamponi effettuati nella giornata di ieri sulla prima squadra rosanero.

Il posticipo si è reso necessario in attesa degli esiti del nuovo ciclo di tamponi effettuati questa mattina. La Lega Pro ha applicato lo stesso protocollo che era stato utilizzato per il Catania in occasione della trasferta contro il Francavilla.