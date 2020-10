Share Tweet Whatsapp Email

Un altro rinvio per il Palermo dopo quello di ieri contro la Turris. La gara in trasferta contro il Catanzaro, in programma domenica 25 ottobre al Ceravolo, è stata posticipata a mercoledì 4 novembre alle ore 17.30.

Lo ha disposto la Lega Pro preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Palermo ai sensi del punto 4 delle “Disposizioni gare Lega Pro – Emergenza Covid-19”.