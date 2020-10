Palermo, altri 5 positivi

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Sono stati individuati altri quattro calciatori del Palermo più un membro dello staff positivi al coronavirus dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato stamani dal club rosanero dopo i dieci casi emersi mercoledì.

In totale sono positivi quindici tesserati: tredici calciatori e due membri dello staff. L’unico positivo del quale è stato comunicato il nome è l’allenatore Roberto Boscaglia. Ad ammettere la propria positività sui social fra i giocatori, invece, è stato Andrea Accardi.

Per tutto il gruppo squadra, sia i giocatori positivi che quelli negativi, continua l’isolamento disposto dall’Asp perché all’interno del Palermo è scoppiato un focolaio. Slitta quindi la ripresa degli allenamenti che sarebbe stata consentita da oggi per i negativi nel caso in cui non fossero emerse altre positività.

Ieri la Lega Pro aveva già disposto il rinvio della partita che si sarebbe dovuta disputare domenica fra Catanzaro e Palermo al 4 novembre proprio su richiesta del club rosanero.