Palermo, 6 negativi

PALERMO – Sei degli otto calciatori del Palermo risultati positivi al coronavirus nei giorni scorsi sono risultati negativi oggi al tampone effettuato al termine dei dieci giorni di quarantena come previsto dal protocollo nazionale contro la diffusione del contagio dal Sars-Cov-2.

“Il ciclo di tamponi effettuati – è la nota del club rosanero – ha evidenziato esito negativo al virus Sars-Cov-2 per sei soggetti su otto esaminati oggi e appartenenti al primo gruppo di giocatori del Palermo risultato positivo al test alla vigilia della partita contro la Turris, poi rinviata il 21 ottobre scorso. Per i sei calciatori già da oggi è scattato l’iter per il rilascio dell’idoneità sanitaria per l’attività agonistica”.

Con il recupero di sei calciatori, il Palermo ha il numero minimo di tesserati previsto per scendere in campo secondo il protocollo della Federcalcio: il ritorno, salvo nuove determinazioni della Lega Pro, è previsto per mercoledì 4 novembre alle 17,30 in occasione del recupero di campionato Catanzaro-Palermo.

Se la situazione restasse questa, anche il derby col Catania, in programma lunedì 9 novembre, verrà regolarmente disputato