Catania, ne mancano sei

Tonucci in gruppo, ma non mancano le assenze tra i 23 convocati dal tecnico del Catania, Giuseppe Raffaele, per il derby in programma lunedì sera a Palermo.

L’allenatore rossazzurro ritrova il difensore pesarese, a disposizione come Zanchi (sebbene entrambi non siano al meglio), ma ha sei elementi fuori causa per la sfida del Barbera.

Oltre a Santurro e Piccolo, non ce la fa, come previsto, neppure Sarao.

A loro si aggiungono Vicente, bloccato da un infortunio al ginocchio, e due infortunati dell’ultim’ora: Albertini, fermato da una distorsione alla caviglia destra, e Pellegrini, che oggi ha accusato un risentimento muscolare.

Torna a disposizione Reginaldo, lasciatosi alle spalle il Covid e atteso in campo, dal 1′ o a gara in corso. Prima convocazione per Vrikkis.

In avanti, nel 3-5-2 sul quale ha lavorato Raffaele, potrebbe trovare posto Pecorino.