Catania-Bisceglie rinviata

Share Tweet Whatsapp Email

Catania-Bisceglie non si gioca. La sfida tra rossazzurri e pugliesi, in programma giovedì e valida per la decima giornata d’andata del girone C di Serie C, è stata rinviata a data da destinarsi.

Lo ha disposto la Lega Pro “preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Bisceglie considerato che, alla data odierna, sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus Sars-Cov-2″.

Il Bisceglie non aveva disputato neppure la partita col Monopoli di domenica scorsa utilizzando, in quel caso, il bonus a disposizione di ogni club che abbia almeno quattro positivi nelle proprie file. L’aumento dei casi ha invece fatto scattare lo stop automatico da parte della Lega Pro.

Per i rossazzurri si tratta del secondo rinvio causa Covid dopo quello relativo alla partita casalinga con la Vibonese.