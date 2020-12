Catania-Cavese a Lentini

Share Tweet Whatsapp Email

Anche Catania-Cavese, in programma domenica prossima alle 15, si giocherà a Lentini.

La società etnea, come da programma, resterà quindi allo stadio Angelino Nobile per il secondo impegno casalingo consecutivo nell’arco di pochi giorni.

Nel pomeriggio, la Lega Pro ha diffuso un comunicato nel quale prende atto “che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 2 dicembre 2020, ha esaminato l’istanza di deroga presentata dalla società Calcio Catania S.p.A. in data 26 novembre 2020, per l’utilizzo dello Stadio Angelino Nobile di Lentini, in luogo dello Stadio Angelo Massimino di Catania, autorizzato in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2020/2021”.

“La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi – prosegue la nota – esaminata la documentazione prodotta, ha deliberato di accogliere l’istanza in deroga presentata dalla società Calcio Catania S.p.A. per l’utilizzo dello Stadio Angelino Nobile di Lentini per la disputa delle gare necessarie alla conclusione del Campionato Serie C 2020/2021”.

Come già anticipato, al Calcio Catania è stata dunque riconosciuta la facoltà di usare l’impianto di Lentini per le partite interne, ma nulla vieta al club rossazzurro di tornare al Massimino appena le condizioni del manto erboso lo consentiranno.

La società etnea conta di poterlo fare già prima della pausa natalizia, in occasione del match casalingo col Catanzaro in programma mercoledì 23 dicembre.