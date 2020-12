Catania-Tacopina: contatto

Share Tweet Whatsapp Email

Joe Tacopina è arrivato a Catania. Il manager italoamericano è sbarcato nella tarda mattinata a Fontanarossa, dover ha trovato ad accoglierlo Gaetano Nicolosi, socio di maggioranza della Sigi, più di un giornalista e alcuni tifosi che gli hanno regalato una maglietta dedicata. Con lui Sean Largotta, uno dei partner nella trattativa per rilevare il club rossazzurro.

Dopo esserci recato a pranzo in un locale nell’acese insieme con lo stesso Largotta, Nicolosi e l’amministratore unico della società etnea Nico Le Mura, Tacopina si è trasferito a Torre del Grifo per un incontro con i rappresentanti del Calcio Catania e di Sigi al fine di discutere alcuni punti della trattativa.

Il dialogo è avviato, ma più di un passaggio va perfezionato. La bozza del contratto di 44 pagine sottoposta a Sigi da Tacopina non ha convinto gli attuali proprietari del club. “L’impostazione va rivista nei presupposti e anche nella conclusione”, ha spiegato l’avvocato Giuseppe Augello, legale della Sigi, venerdì sera su Telecolor in collegamento con Sport Sicilia Preview.

In ogni caso per perfezionare l’accordo e arrivare al signing, preparatorio dell’eventuale closing di metà gennaio, sarà necessario che giunga a Catania anche l’avvocato Salvo Arena, legale di Tacopina, atteso in città a metà della prossima settimana.