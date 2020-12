Riecco Raffaele: “Come ad Avellino”

Share Tweet Whatsapp Email

SERIE UTILE. “I primi due giorni della settimana sono serviti a recuperare energie. Vogliamo proseguire la serie utile, mi piacerebbe vedere la stessa prestazione della trasferta di Avellino sul piano del gioco e dell’aggressività”.

VITERBESE. “Come tutte le squadre del campionato sta alternando momenti. Arriva da una fase positiva con il pari di Palermo e la vittoria in rimonta a Potenza. Ha buone individualità, soprattutto in avanti. Si tratta di una squadra in salute, ma noi siamo reduci da un pari interno e dobbiamo assolutamente dare segnali di continuità”.

FORMAZIONE. “Nei quindici giorni prima della sosta dovremo essere bravi a ovviare a qualche problema di organico. Piccolo? E’ sulla strada giusta, questa settimana ha lavorato a pieno regime. Domenica, se non fosse stato per quanto accaduto nel finale, avrebbe potuto giocare nei dieci minuti conclusivi. A Viterbo c’è la possibilità di vederlo in campo”.