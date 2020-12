Pecorino non ce la fa

Share Tweet Whatsapp Email

Emanuele Pecorino non recupera. L’attaccante rossazzurro, fermatosi ieri per un problema all’inguine, non è tra i 22 convocati dal tecnico Giuseppe Raffaele per la trasferta di Potenza.

Pecorino va ad aggiungersi a una lista di indisponibili che include lo squalificato Tonucci e gli infortunati Claiton, Pinto, Maldonado ed Emmausso.

Tornano in gruppo, seppur non al top, Pellegrini e Reginaldo. Rientra anche Welbeck, che ha scontato la squalifica.

Data l’assenza di Pecorino, Raffaele sta valutando un 3-4-3 puro con Sarao punta centrale, Piccolo a destra e uno tra Biondi e Piovanello a sinistra.

In mezzo giocheranno Calapai, Rosaia, Welbeck e lo stesso Biondi, qualora non venisse utilizzato in posizione più avanzata. In difesa confermato il trio Noce-Silvestri-Zanchi.

L’alternativa al 3-4-3 è il 3-5-2 con Piccolo-Sarao in avanti e l’innesto di Albertini a centrocampo con lo spostamento di Biondi nel ruolo di mezzala.