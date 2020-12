Catania, otto giorni di riposo

Share Tweet Whatsapp Email

Otto giorni di riposo per il Catania. Dopo il pareggio interno con il Catanzaro che ha chiuso il 2020, il gruppo etneo si è fermato per la sosta natalizia.

Molti giocatori hanno lasciato la Sicilia e sono rientrati nelle proprie città d’origine per trascorrere le feste in famiglia.

I rossazzurri si ritroveranno a Torre del Grifo nella serata del primo di gennaio per poi riprendere gli allenamenti il giorno seguente, alle 10.30, in vista dell’impegno di domenica 10, alle 12.30, in trasferta contro la Casertana.

Una pausa che servirà a recuperare le energie e alcuni infortunati, a cominciare dai centrocampisti Maldonado e Rosaia.