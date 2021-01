Catania-Palermo in notturna

Share Tweet Whatsapp Email

La Lega Pro ha definito la programmazione delle gare del girone di ritorno di Serie C, che si disputeranno nella giornata di domenica (eccetto quelle dei turni infrasettimanali e della 15a giornata) con anticipi e posticipi nelle giornate di sabato e lunedì.

Saranno disputate sei gare in anticipo il sabato (due per girone) e una gara in posticipo il lunedì. I turni infrasettimanali si disputeranno nella giornata di mercoledì. Le società in campo nei posticipi del lunedì disputeranno le rispettive gare del turno infrasettimanale immediatamente successivo nella giornata di giovedì.

Saranno inoltre disputate tre gare in anticipo il martedì (una per girone). Nelle giornate successive ai turni infrasettimanali non saranno programmate gare in anticipo al sabato. Le gare sono state programmate alle ore 12.30, alle ore 15.00, alle ore 17.30 e alle ore 20.30.

Il derby di Sicilia tra Catania e Palermo, in programma mercoledì 3 marzo, si giocherà in notturna, alle 20.30. I rossazzurri giocheranno in fascia serale pure la gara in trasferta con la Juve Stabia (mercoledì 3 febbraio, diretta Rai Sport). In programma anche un lunch match, alle 12.30: il 14 febbraio in casa con la Virtus Francavilla.

1a GIORNATA RITORNO – 23-24-25 GENNAIO 2021

BARI VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 15.00 Sky

BISCEGLIE FOGGIA Domenica Ore 17.30

CATANZARO POTENZA Sabato Ore 17.30 Sky

MONOPOLI JUVE STABIA Sabato Ore 15.00 Sky

PAGANESE CATANIA Domenica Ore 15.00

PALERMO TERAMO Domenica Ore 12.30 Sky

TURRIS AVELLINO Domenica Ore 17.30 Sky

VIBONESE CAVESE Domenica Ore 15.00

VITERBESE TERNANA Domenica Ore 17.30

Riposa: CASERTANA

2a GIORNATA RITORNO – 30-31 GENNAIO – 1° FEBBRAIO 2021

AVELLINO VITERBESE Domenica Ore 15.00

CATANIA MONOPOLI Domenica Ore 15.00

CAVESE BISCEGLIE Domenica Ore 17.30 Sky

FOGGIA CASERTANA Sabato Ore 17.30 Sky

JUVE STABIA VIBONESE Domenica Ore 12.30 Sky

POTENZA PALERMO Domenica Ore 15.00 Sky

TERAMO BARI Sabato Ore 15.00 Sky

TERNANA PAGANESE Domenica Ore 15.00

VIRTUS FRANCAVILLA TURRIS Domenica Ore 15.00

Riposa: CATANZARO

3a GIORNATA RITORNO -2-3-4 FEBBRAIO 2021

BARI CAVESE Mercoledì Ore 17.30 Sky

BISCEGLIE AVELLINO Mercoledì Ore 20.30 Sky

CASERTANA POTENZA Mercoledì Ore 12.30 Sky

FOGGIA TERAMO Martedì Ore 17.30 Sky

JUVE STABIA CATANIA Mercoledì Ore 20.30 Rai Sport

PAGANESE CATANZARO Mercoledì Ore 15.00 Sky

PALERMO TERNANA Mercoledì Ore 17.30

VIBONESE VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 17.30

VITERBESE TURRIS Mercoledì Ore 20.30

Riposa: MONOPOLI

4a GIORNATA RITORNO – 7-8 FEBBRAIO 2021

AVELLINO PALERMO Domenica Ore 15.00

BARI VITERBESE Domenica Ore 12.30 Sky

CATANZARO VIBONESE Domenica Ore 20.30 Sky

CAVESE PAGANESE Domenica Ore 15.00

POTENZA FOGGIA Domenica Ore 17.30 Sky

TERAMO MONOPOLI Domenica Ore 15.00 Sky

TERNANA CASERTANA Lunedì Ore 21.00 Rai Sport

TURRIS BISCEGLIE Domenica Ore 15.00

VIRTUS FRANCAVILLA JUVE STABIA Domenica Ore 15.00

Riposa: CATANIA

5a GIORNATA RITORNO – 13-14-15 FEBBRAIO 2021

CASERTANA TERAMO Domenica Ore 17.30 Sky

CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 12.30 Sky

FOGGIA CATANZARO Domenica Ore 15.00 Sky

JUVE STABIA AVELLINO Sabato Ore 17.30 Sky

MONOPOLI TURRIS Domenica Ore 17.30

PAGANESE VIBONESE Domenica Ore 15.00

PALERMO BISCEGLIE Domenica Ore 15.00

POTENZA TERNANA Domenica Ore 15.00

VITERBESE CAVESE Sabato Ore 15.00 Sky

Riposa: BARI

6a GIORNATA RITORNO – 16-17-18 FEBBRAIO 2021

AVELLINO FOGGIA Mercoledì Ore 20.30 Rai Sport

BARI MONOPOLI Mercoledì Ore 20.30 Sky

BISCEGLIE VITERBESE Mercoledì Ore 17.30

CATANZARO CASERTANA Mercoledì Ore 17.30 Sky

CAVESE JUVE STABIA Martedì Ore 17.30 Sky

TERAMO POTENZA Mercoledì Ore 17.30

TERNANA CATANIA Mercoledì Ore 17.30

TURRIS PALERMO Mercoledì Ore 15.00 Sky

VIRTUS FRANCAVILLA PAGANESE Mercoledì Ore 20.30

Riposa: VIBONESE

7a GIORNATA RITORNO – 21-22 FEBBRAIO 2021

CASERTANA AVELLINO Domenica Ore 20.30 Sky

CATANIA BARI Domenica Ore 15.00 Sky

FOGGIA TERNANA Domenica Ore 15.00

JUVE STABIA TERAMO Domenica Ore 17.30 Sky

MONOPOLI CAVESE Domenica Ore 15.00

PAGANESE TURRIS Domenica Ore 17.30

PALERMO CATANZARO Domenica Ore 12.30 Sky

POTENZA VIRTUS FRANCAVILLA Domenica Ore 17.30

VITERBESE VIBONESE Domenica Ore 15.00

Riposa: BISCEGLIE

8a GIORNATA RITORNO – 27-28 FEBBRAIO – 01 MARZO 2021

BARI FOGGIA Domenica Ore 15.00

BISCEGLIE JUVE STABIA Domenica Ore 15.00

CATANZARO TERNANA Domenica Ore 15.00

CAVESE POTENZA Sabato Ore 15.00 Sky

TERAMO PAGANESE Domenica Ore 17.30 Sky

TURRIS CASERTANA Sabato Ore 17.30 Sky

VIBONESE CATANIA Domenica Ore 15.00 Sky

VIRTUS FRANCAVILLA MONOPOLI Domenica Ore 17.30

VITERBESE PALERMO Domenica Ore 12.30 Sky

Riposa: AVELLINO

9a GIORNATA RITORNO – 02-03-04 MARZO 2021

CASERTANA VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 17.30

CATANIA PALERMO Mercoledì Ore 20.30

CATANZARO AVELLINO Mercoledì Ore 17.30

FOGGIA VIBONESE Mercoledì Ore 17.30

JUVE STABIA BARI Mercoledì Ore 17.30

MONOPOLI BISCEGLIE Mercoledì Ore 20.30

PAGANESE VITERBESE Mercoledì Ore 17.30

POTENZA TURRIS Martedì Ore 17.30

TERNANA CAVESE Mercoledì Ore 20.30

Riposa: TERAMO

10a GIORNATA RITORNO – 07 MARZO 2021

AVELLINO PAGANESE Domenica Ore 17.30

BARI POTENZA Domenica Ore 20.30

BISCEGLIE CATANIA Domenica Ore 15.00

PALERMO JUVE STABIA Domenica Ore 15.00

TERAMO CATANZARO Domenica Ore 15.00

TURRIS FOGGIA Domenica Ore 20.30

VIBONESE CASERTANA Domenica Ore 15.00

VIRTUS FRANCAVILLA TERNANA Domenica Ore 15.00

VITERBESE MONOPOLI Domenica Ore 12.30

Riposa: CAVESE