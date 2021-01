Catania, preso Sales

Share Tweet Whatsapp Email

La priorità era un difensore centrale e il Catania si è mosso di conseguenza.

La società rossazzurra ha ufficializzato il primo acquisto del mercato di gennaio. Si tratta di Simone Sales, 32 anni, prelevato a titolo definitivo dal Monopoli, squadra con la quale nel torneo in corso ha collezionato 13 presenze, 11 delle quali da titolare.

Nato a Sanarica, in provincia di Lecce, il 31 gennaio 1988, il nuovo acquisto rossazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.

Mossi i primi passi in ambito professionistico con il Cuoiopelli, Sales ha accumulando una lunga esperienza in Serie C (262 presenze e 3 gol) con Cremonese, Lecce, Venezia, Carrarese, Teramo e Potenza, società, quest’ultima, nella quale è stato allenato per due anni proprio dall’attuale tecnico del Catania, Giuseppe Raffaele.